В школе башкирского города Стерлитамак в России школьник напал на одноклассников и учителя. В больницы госпитализированы сам подросток и трое пострадавших.

Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Затем он разлил горючее вещество и поджег его. А также сам себе нанес ножевое ранение.

Четыре человека госпитализированы после инцидента в башкирской школе, в том числе нападавший. Кроме того, одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов уже выехал в школу в Стерлитамаке. Об этом сообщил пресс-секретарь руководителя региона Фанур Ягафаров.

Напомним, что 1 февраля, в одной из школ в Кемерово ученик ударил ножом школьницу.

Как сообщала "Страна", в Винницкой области полицейский ранил коллегу на открытом уроке в школе.