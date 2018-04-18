За прошедшие сутки, 17 апреля, на Донбассе погиб один украинский военный и трое получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Позиции ВСУ обстреливали 45 раз за сутки. В частности, на Луганском направлении из запрещенной 152 мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия обстреляли укрепления вблизи Зайцево. Из 120 мм минометов огонь велся в районе Троицкого, из минометов калибра 82 мм и гранатометов - в районе Новоалександровки. Из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Луганского.

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ в районе Водяного и Гнутово. Минометы калибра 82 мм и гранатометы - применили по защитникам Новотроицкого. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по защитниках Авдеевки, Шахты "Бутовка", Пищевика, Верхнеторецкого, Талаковки, Павлополя и Каменки.

Из БМП - под Водяному и Павлополю, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Опытного и Лебединского , из стрелкового оружия - вблизи Широкино и Невельского.

Опорные пункты неподалеку Гнутово и Лебединского обстреливал снайпер.

Один украинский военный погиб, еще трое получили ранения. Пострадавших доставили в лечебные учреждения.

Фото: facebook.com/ato.news

Напомним, что 17 апреля работники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, ранено 5 человек.

Как сообщала "Страна", в Луганске заявили об обстреле с целью сорвать парад 9 мая.