В России всерьез взялись за блокировку соцсетей, которые отказываются выполнять распоряжения властей. После начала блокировки сервиса Telegram, проблемы могут появиться и у крупнейшей соцсети в мире - Facebook.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что его ведомство заблокирует Facebook на территории России, если по итогам проверки и до конца 2018 соцсеть не будет соответствовать требованиям российского законодательства.

Об этом он рассказал газете "Известия".

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании Facebook, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации... и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке", - сказал Жаров.

В ответ на вопрос о перспективах Facebook в России чиновник предложил "не загадывать".

Ранее "Страна" выяснила, что показали первые три дня борьбы с Telegram в России.