После блокировки Роскомнадзором пользователи по всему миру жалуются на нестабильную работу мессенджера Telegram.

Об этом сообщает ресурс Downdetector, который отслеживает сбои для всех видов цифровых сервисов.

По данным ресурса, большое количество сообщений о сбоях в работе начало поступать 17 апреля после 17:00 по киевскому времени. В разделе сайта, посвященного Telegram, оставлено более двух тысяч комментариев.

Из информации карты, которая фиксирует сбои в реальном времени, следует, что с проблемами столкнулись пользователи из России, Украины, США, Беларуси, Австрии, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Испании, Австралии, Малайзии, ЮАР и других стран.

В частности, пользователей может выбрасывать из мессенджера и для входа требуется дополнительно вводить пароль, также в целом "тормозит" просмотр сообщений.

Напомним, что Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из App Store и Google Play.

Как сообщала "Страна", юристы Telegram подают в суд на Роскомнадзор из-за блокировки мессенджера.