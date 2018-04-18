Вечером 17 апреля, рядом с местом смертельного ДТП в Кривом Роге, прошел молебен.

Об этом сообщает "Первый криворожский".

На пересечении улицы Героев АТО и проспекта Металлургов образовался импровизированный мемориал, куда люди несут цветы, открытки, записки, зажигают свечи и лампадки.

Вечером прошел молебен с участием священников УПЦ Киевского патриархата. Почтить память жертв ДТП собрались несколько сотен человек.

Поздно вечером акцию памяти возле мемориал провели таксисты. Около 50 машин сотрудников служб такси города проехались по проспекту Металлургов с сигналами клаксонов.

Фото: 1kr.uа

В Кривом Роге на улице Героев АТО рано утром 17 апреля произошло крупное ДТП, в котором погибли не менее восьми человек, также есть раненые. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. Спасатели сообщили о 8 погибших и 21 пострадавшем.

Напомним, что после жуткого ДТП в Кривом Роге глава Нацполиции поручил проверить всех перевозчиков.

Как сообщала "Страна", водитель иномарки, которая стала участницей смертельной аварии в Кривом Роге, прибавил скорость, поскольку опаздывал на автовокзал.