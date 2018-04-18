Директор ЦРУ Майк Помпео встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который вскоре может увидеться с президентом США, во время тайного визита в КНДР.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Помпео побывал в Северной Корее во время пасхального уикенда. Он приезжал туда с целью подготовить почву для личной встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

В ЦРУ, Белом доме и Пхеньяне эту информацию отказались комментировать.

О том, что Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном, стало известно в начале марта этого года.

Напомним, что США могут открыть посольство в КНДР и начать гуманитарную помощь в обмен на отказ от ядерной программы.

Как сообщала "Страна", США потребуют от Ким Чен Ына избавиться от ядерного оружия за полгода.