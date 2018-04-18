Директор ЦРУ Майк Помпео встретился  с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который вскоре может увидеться с президентом США, во время тайного визита в КНДР.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Помпео побывал в Северной Корее во время пасхального уикенда. Он приезжал туда с целью подготовить почву для личной встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

В ЦРУ, Белом доме и Пхеньяне эту информацию отказались комментировать.

О том, что Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном, стало известно в начале марта этого года.

Напомним, что США могут открыть посольство в КНДР и начать гуманитарную помощь в обмен на отказ от ядерной программы.

Как сообщала "Страна", США потребуют от Ким Чен Ына избавиться от ядерного оружия за полгода.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!