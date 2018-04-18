После блокировки Telegram глава Роскомнадзора не исключил блокировку соцсети Facebook, если там не выполнят требования российского регулятора.

Об этом Александр Жаров сказал в интервью "Известиям".

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации, а они уже значительно опаздывают по срокам, и соблюдение иных законов", - сказал Жаров.

Он уточнил, что, если ничего из этого не будет выполнено, или власти не будут проинформированы о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке.

"Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода. При этом постоянно слышу: Жаров все спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию", - сказал глава Роскомнадзора.

Напомним, что юристы Telegram подают в суд на Роскомнадзор из-за блокировки мессенджера.

Как сообщала "Страна", основатель заблокированного в России интернет-чата Telegram Павел Дуров заявил, что выплатит администраторам proxy и VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировку - миллионы долларов грантов.