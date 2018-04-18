В США один человек погиб и семеро пострадали, после того как один из двигателей пассажирского самолета компании Southwest Airlines загорелся и взорвался в воздухе.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Боинг 737-700 выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас. На борту было 143 пассажира и пятеро членов экипажа.

По словам очевидцев, после взрыва одну из женщин частично засосало в разбитое окно, однако другим пассажирам удалось втащить ее обратно.

Рейс 1380 был вынужден совершить экстренную посадку в Филадельфии, поскольку оказались повреждены крыло, фюзеляж и окна самолета.

Это первый инцидент гибели пассажира на борту американского пассажирского самолета с 2009 года.

Аварийная посадка в Филадельфии была совершена в 15.20 по Гринвичу и прошла успешно.

Напомним, что украинские спасатели так и не нашли самолет, который мог упасть возле Яремче.

Как сообщала "Страна", в аэропорту канадского Галифакса пилот посадил аэробус с взорвавшимися шасси.