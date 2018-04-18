Популярная сеть кофеен Starbucks в конце мая временно прекратит работу более чем 8 тысяч своих заведений в США, чтобы провести инструктаж персонала после недавнего расового скандала в Филадельфии.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

На прошлой неделе в одном из заведений Starbucks работники вызвали полицию, чтобы выпроводить двух чернокожих мужчин, которые сидели за столиком в ожидании своего знакомого, не сделав заказа.

Полиция доставила мужчин в наручниках в участок, но обвинения им не предъявили.

Глава Starbucks Кевин Джонсон заявил, что извинился от лица компании.

Теперь все кофейни и офисы Starbucks в США 29 мая будут закрыты, чтобы 175 тысяч сотрудников прошли инструктаж о недопустимости дискриминации.

"День закрытых дверей" обойдется компании примерно в 20 млн долларов упущенной прибыли.

Напомним, что в Starbucks открестились от планов выхода на рынок Украины, озвученных Кличко в Давосе.

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