Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
В США в возрасте 92 лет умерла бывшая первая леди США, супруга президента Джорда Буша, Барбара Буш.
Об этом говорится в заявлении официального представителя семьи Бушей Джима Макграта, опубликованном в Twitter. Дата похорон будет объявлена "как можно скорее".
Фото: twitter.com/jgm41
По данным CNBC, Барбара Буш страдала от сердечной недостаточности и заболевания легких.
Кроме того, она лечилась от болезни Грейвса в течение многих лет. Это аутоимунное заболевание, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами.
Несколько дней назад она отказалась от госпитализации и решила провести время с семьей.
Барбара Буш занималась своим благотворительным фондом и развитием образования.
Барбара и Джордж Буш были женаты 73 года. Это самый длинный брак в президентской истории США. Они познакомились, когда им было по 16 лет. У четы Бушей пятеро детей.
Фото: Фото: miamiherald.com
Напомним, что ранее новостная служба американского телеканала CBS ошибочно разместила на сайте некролог о жене экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбаре еще 16 апреля. В заголовке статьи содержалась пометка "Не публиковать". Текст был размещен на сайте на некоторое время, затем его сняли.
Как сообщала "Страна", в Техасе откроют выставку картин 43-го президента США Буша-младшего.