В США в возрасте 92 лет умерла бывшая первая леди США, супруга президента Джорда Буша, Барбара Буш.

Об этом говорится в заявлении официального представителя семьи Бушей Джима Макграта, опубликованном в Twitter. Дата похорон будет объявлена "как можно скорее".

Фото: twitter.com/jgm41

По данным CNBC, Барбара Буш страдала от сердечной недостаточности и заболевания легких.

Кроме того, она лечилась от болезни Грейвса в течение многих лет. Это аутоимунное заболевание, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами.

Несколько дней назад она отказалась от госпитализации и решила провести время с семьей.

Барбара Буш занималась своим благотворительным фондом и развитием образования.

Барбара и Джордж Буш были женаты 73 года. Это самый длинный брак в президентской истории США. Они познакомились, когда им было по 16 лет. У четы Бушей пятеро детей.

Фото: Фото: miamiherald.com

Напомним, что ранее новостная служба американского телеканала CBS ошибочно разместила на сайте некролог о жене экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбаре еще 16 апреля. В заголовке статьи содержалась пометка "Не публиковать". Текст был размещен на сайте на некоторое время, затем его сняли.

Как сообщала "Страна", в Техасе откроют выставку картин 43-го президента США Буша-младшего.