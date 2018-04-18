В среду, 18 апреля, во всех регионах, кроме западных, синоптики обещают осадки в виде грозовых дождей.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

В большинстве областей дневная температура опустится на пару градусов, по сравнению со вторником.

На западе днем воздух прогреется до +16...+18. В Ужгороде до +21...+23.

На севере дневная температура +14...+18. Дождь.

В центре днем обещают +14...+18. Дождь.

На востоке днем +15...+20. В Запорожье +21...+23. Дождь.

На юге днем +20...+23. Дождь.

В Киеве 18 апреля также обещают дождь. Днем +16...+18, ночью +10...+12.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 16 по 23 апреля.

Как сообщала "Страна", ночь с 15 на 16 апреля в Киеве стала самой теплой с 1881 года.