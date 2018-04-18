В ночь на среду полиция приступила к зачистке акций протеста, которые проходят в центре Еревана (Армения) на проспекте улицы Туманяна и проспекта Маштоца, прилегающей к площади Франции.

Как сообщает "Интерфакс", демонстранты протестуют против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Полицейские большими группами оцепили территорию, происходят столкновения. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Ранее руководитель движения против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников разойтись по домам и не ночевать на площади.

Полиция также разобрала "палаточный городок", освободила проезжую часть от баррикад.

Как сообщалось, от столкновения протестующих против Саргсяна и полиции в Армении пострадали 46 человек.