В Армении полиция зачищает центр города от протестующих
В ночь на среду полиция приступила к зачистке акций протеста, которые проходят в центре Еревана (Армения) на проспекте улицы Туманяна и проспекта Маштоца, прилегающей к площади Франции.
Как сообщает "Интерфакс", демонстранты протестуют против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
Полицейские большими группами оцепили территорию, происходят столкновения. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Ранее руководитель движения против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников разойтись по домам и не ночевать на площади.
Полиция также разобрала "палаточный городок", освободила проезжую часть от баррикад.
Как сообщалось, от столкновения протестующих против Саргсяна и полиции в Армении пострадали 46 человек.