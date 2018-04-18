Еврокомиссия предложила упростить предоставление операторами соцсетей и мессенджеров спецслужбам данных о пользователях в рамках антитеррористических расследований.

Об этом говорится в пакете предложений ЕК по доступу спецслужб к электронной информации и средствам коммуникации в целях борьбы с терроризмом, которые Еврокомиссия представит во вторник на сессии Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.

"Если раньше система трансграничного доступа к электронной информации была основана на контактах чиновников двух стран, отныне представитель судебных властей сможет напрямую запрашивать необходимую информацию у провайдера. Эта информация должна быть предоставлена в течение максимум 10 дней, в исключительных случаях - в течение шесть часов", - заявила на пресс-конференции в Европарламенте еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

"Еврокомиссия предлагает новые нормы, которые обеспечат более простой и быстрый доступ полиции и судебным структурам к электронным доказательством, таким как электронные письма или документы, находящиеся в "облаке" (cloud), которые необходимы для расследований, судебного разбирательства и вынесения приговоров для преступников и террористов. Эти меры позволят правоохранительным органам стран ЕС гораздо эффективнее выслеживать преступников в сети и за границей, при этом обеспечивая достаточную защиту прав и свобод всех затронутых [этими мерами] лиц", - говорится в заявлении.

"Набор новых предложений включает меры по упрощению правоохранительным органам доступа к электронным доказательствам, а также финансовой информации. Это будет относиться также к данным, хранящимся на серверах за пределами территории ЕС", - отмечается в документе.

Еврокомиссия представила следующее обоснование своему решению по упрощению доступа спецслужбам к личным данным: "Преступники и террористы используют текстовые сообщения, электронные письма и различные приложения для поддержания связи. Более половины всех криминальных расследований [в ЕС] сегодня включает трансграничные запросы на получение электронных доказательств, которые находятся в распоряжении провайдера, находящегося в другом государстве ЕС или за его пределами. Для получения этой информации административный процесс очень сложен и затянут. Поэтому сегодня две трети преступлений, в которых имеются электронные доказательства, хранящиеся за границей, не могут быть полноценно расследованы и переданы в суд из-за чрезвычайно длительного времени, которое необходимо для получения этой информации".

Для вступления этих предложений в силу они должны получить одобрение со стороны Совета ЕС и Европарламента.

Ранее "Страна" сообщала, что юристы Telegram подают в суд на Роскомнадзор из-за блокировки мессенджера.

Напомним, в Еврокомиссии обещают сохранить транзит газа через Украину после "Северного потока-2".