Правительство аннексированного Крыма на заседании во вторник, 17 апреля, постановил передать в собственность Российской Федерации земельный участок площадью более 6,5 тысячи квадратных метров на острове Тузла.

Участок передали для строительства на территории острова инфраструктурного объекта - Керченского моста, пишет DW.

Издание отмечает, что Российская Федерация станет "владельцем" участка после утверждения так называемого акта приема-передачи. Оформления "передачи" находится на завершающей стадии.

"Соответствующее решение приняли после рассмотрения заявления ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора", - говорится в документе.

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" является заказчиком строительства Крымского моста.

Отмечается, что транспортный переход соединит Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Напомним, что на Крымском мосту начали тестировать электронные табло над трассой.

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