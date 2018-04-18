Половину острова Тузла в Крыму передали властям РФ для строительства моста
Правительство аннексированного Крыма на заседании во вторник, 17 апреля, постановил передать в собственность Российской Федерации земельный участок площадью более 6,5 тысячи квадратных метров на острове Тузла.
Участок передали для строительства на территории острова инфраструктурного объекта - Керченского моста, пишет DW.
Издание отмечает, что Российская Федерация станет "владельцем" участка после утверждения так называемого акта приема-передачи. Оформления "передачи" находится на завершающей стадии.
"Соответствующее решение приняли после рассмотрения заявления ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора", - говорится в документе.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" является заказчиком строительства Крымского моста.
Отмечается, что транспортный переход соединит Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.
Напомним, что на Крымском мосту начали тестировать электронные табло над трассой.
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