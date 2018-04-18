Еврокомиссия предложила включить снимки отпечатков пальцев в электронные пластиковые удостоверения личности граждан Евросоюза. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, передает ТАСС.

"80 млн европейских граждан имеют сегодня бумажные документы, которые не содержат данные об отпечатках пальцев, которые должны исключить возможность подделки документов", - заявил Аврамопулос.

Он пояснил, что, согласно данному предложению Еврокомиссии, страны, в которых удостоверения личности до сих пор не содержат читаемой в электронном формате информации об отпечатках пальцев, должны включить такой носитель в свои документы в течение двух лет", - отметил еврокомиссар.

Для вступления этих предложений в силу они должны получить одобрение со стороны Совета ЕС и Европарламента.

Напомним, что в Украине с начала года начали брать отпечатки пальцев у иностранцев на въезде в Украину.

Еще мы писали, что всех въезжающих в Китай иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев.