Иностранный эксперт-криптограф не смог взломать телефон убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом во вторник пишет газета Hurriyet Daily News.

Генпрокуратура Анкары привлекла к расследованию специалиста - китайца по национальности, проживающего в Великобритании.

По данным газеты, он в течение трех суток предпринимал попытки взломать данные на мобильном телефоне убийцы, защищенные "программой с двойным шифрованием".

Работа велась в столичном Дворце правосудия. За нее он якобы получил $20 тыс., несмотря на отсутствие результата.

Газета сообщает, что ранее следствию удалось получить расшифровки электронных писем убийцы и sms, однако установить, с кем он общался с помощью аудио- и видеозвонков через специализированные приложения, пока не получилось.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован.

В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике".

Позже мы сообщали, что в Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла России Карлова