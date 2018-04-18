Президент Армении Армен Саркисян своим указом назначил Сержа Саргсяна премьер-министром республики.

"Принимая за основу решение Национального собрания от 17 апреля 2018 года об избрании Сержа Саргсяна премьер-министром, в соответствии с пятой частью статьи 144 Конституции Армении, назначить Сержа Саргсяна премьер-министром", - говорится в документе, опубликованном во вторник на официальном интернет-сайте президента президента Армении, передает ТАСС.

Экс-президент Армении Серж Саргсян был избран премьер-министром страны во вторник на специальном заседании парламента республики. За единственного кандидата проголосовали 77, против - 17 из 94 голосовавших депутатов, учитывая находящихся командировке (всего в Национальном собрании Армении 105 депутатов).

В Армении завершилась конституционная реформа, в результате которой республика перешла к парламентской форме правления. Президент страны, которого избирают депутаты парламента, имеет ограниченные представительские функции. Согласно новой конституции, самыми широкими полномочиями в стране будет обладать премьер-министр, он возглавит систему государственного управления и исполнительной власти.

Президентский срок Сержа Саргсяна закончился 9 апреля 2018 года. На этот пост он избирался дважды - в 2008 году 2013 году. Саргсян уже работал премьер-министром Армении в 2007-2008 годах.

Напомним, от столкновения протестующих против Саргсяна и полиции в Армении пострадали 46 человек.

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