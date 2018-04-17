В возрасте 91 года умерла южнокорейская актриса Чхве Ын Хи, которую несколько десятилетий назад похитили и заставили сниматься в фильмах для КНДР.

Чхве Ын Хи была ведущей актрисой в Южной Корее в 1970-х годах, когда ее приказал похитить сын лидера КНДР Ким Ир Сена - Ким Чен Ир.

Через несколько месяцев похитили и ее бывшего мужа - южнокорейского режиссера Син Сан Ока.

КНДР всегда отрицала похищение пары, отмечая, что актриса и ее муж сами искали убежища.

Чхве Ын Хи умерла в понедельник в больнице. По словам ее сына, актриса должна была пройти диализ по поводу почечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что в Японии увидели признаки того, что КНДР готовит новые ядерные испытания.

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