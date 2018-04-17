Хоккеисты юниорской сборной Украины (игроки до 18 лет) сегодня, 17 апреля, переиграли команду Венгрии на чемпионате мира в дивизионе 1В, который проходит в Киеве - 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

На ледовой площадке столичного Дворца спорта шайбы в составе "сине-желтых" забросили Феликс Морозов (10, 32 минуты), Никита Кругляков (34) и Дмитрий Даниленко (43), сообщает Укринформ.

В других играх третьего тура Италия со счетом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) разгромила Румынию, а австрийцы взяли верх над японцами - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

В предыдущих встречах подопечные Олега Игнатьева уступили Японии (0:1) и победили Австрию (5:3).

Турнирное положение: Венгрия - 6 очков, Австрия - 6, Украина - 6, Япония - 6, Италия - 3, Румыния - 0.

18 апреля украинцы сыграют с итальянцами, 20 апреля - с румынами.

Добавим, что команда-победительница турнира повысится в классе и будет выступать в дивизионе 1А. Сборная, которая займет последнее место, опустится в дивизион 2A.

Ранее сообщалось, что в Канаде в смертельное ДТП угодила хоккейная команда в полном составе.

Еще мы публиковали видео, как болельщики поздравили ХК Донбасс с победой в чемпионате Украины по хоккею.