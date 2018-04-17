Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в Белоруссию предметы XIV-XV веков. Контрабанда находилась в рюкзаке.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы.

"В ходе осмотра, в рюкзаке водителя, 51-летнего гражданина Украины, выявлено значительное количество предметов старины. Среди обнаруженного - 14 наконечников к стрелам и копьям, 12 пряжек, 5 крестиков, 6 пуговиц и один элемент кольца. Все предметы ориентировочно датируются XIV - ХV веками", - говорится в опубликованном сообщении.

Внимание пограничного наряда Черниговского отряда привлек инструмент, который обычно используется для проведения археологических раскопок.

Старинные предметы изъяты для установления их исторической и культурной ценности.

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", украинец пытался быстро выехать в Россию на товарном поезде. По мнению 23-летнего парня - "так быстрее добраться в РФ".

Напомним, что Евросоюз объявил войну украинскому нелегальному алкоголю.