Юристы Telegram попросили Мосгорсуд отменить немедленное исполнение решения Таганского суда о блокировке мессенджера.

Об этом сообщает Мeduza со ссылкой на Павла Чикова - главу международной группы "Агора", юристы которой представляют интересы Telegram.

"В жалобе, которую опубликовал Чиков, говорится, что Таганский суд разрешил немедленную блокировку мессенджера, посчитав, что в противном случае может быть нанесен ущерб "публичным и частным интересам", - говорится в сообщении.

При этом, утверждают юристы Telegram, Таганский суд никак не обосновал свой вывод о возможном ущербе.

"Фактически решение суда содержит лишь предположение", - говорится в жалобе.

Таганский суд Москвы санкционировал блокировку Telegram 13 апреля. Судья разрешила начать ее немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу решения по иску.

Решение о блокировке было принято в связи с отказом Telegram передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Мессенджер утверждал, что у него нет технической возможности это сделать.

Основатель Telegram Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в заседании суда о блокировке, назвав его "фарсом". Тем не менее, представители мессенджера пообещали обжаловать решение Таганского суда.

Ранее сообщалось, что Дуров готов пожертвовать миллионы долларов VPN-сервисам за обход блокировки Telegram.