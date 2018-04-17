Чемпион WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко продемонстрировал свои баскетбольные навыки. Украинский боксер Василий Ломаченко эффектно забил трехочковый с границы площадки.

Видео точного баскетбольного броска Ломаченко разместил в своем Instagram.

"Стараюсь быть как Стефен Карри", - подписал видео Ломаченко, имея ввиду американского профессионального баскетболиста, который выступает за команду Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" и сборную США на позиции разыгрывающего защитника.

Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) 16 Апр 2018 в 6:17 PDT

Напомним, сейчас чемпион WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) готовится к бою с венесуэльским чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом (44-3, 29 КО). Боксерский поединок состоится 12 мая на 20-тысячной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

30-летний украинский боксер имеет на профи-ринге 10 побед (8 - нокаутом) и 1 поражение. 32-летний Хорхе Линарес - 44 победы (29 - нокаутом) и 3 поражения. Ломаченко впервые будет драться в легком дивизионе. На кону поединка будет стоять пояс WBA, которым владеет венесуэлец.

Как сообщала "Страна", Василий Ломаченко рассказал о главной сложности предстоящего боя с Хорхе Линаресом.

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