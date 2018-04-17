В Гарвардском университете США стартует проект по клонирования мамонтов. Ученые планируют клонировать животное с помощью найденных ранее остатков ДНК. Об этом сообщает Daily Mail.

ДНК мамонта, найденные в Сибири, будут вживлены в клетки обычного азиатского слона. По сути это будет гибрид слона и мамонта, которые вымерли около 10 тысяч лет назад.

Главной целью проекта является восстановление климата Арктики и местной экосистемы.

"Холодоустойчивые слоны смогут утаптывать сохраняющий тепло снег и поддерживать тем самым деревья зимой, а также создавать летом благоприятные условия для роста травы, хорошо отражающей тепло. Они также смогут помочь усилить возможности фотосинтеза у растений", - утверждает профессор Джордж Черч.

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