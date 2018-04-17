Жители Земли могут наблюдать первый весенний звездопад, который продлится до 25 апреля
Первый весенний звездопад - Лириды, начнется сегодня и продлится до 25 апреля. Самое яркое звездное шоу ожидается 22-23 апреля. Об этом сообщает Newsweek.
Звездный поток ожидается небольшой: на пике - всего 20 метеоров в час, однако при ясной погоде он будет виден невооруженным глазом (особенно за пределами городской черты и рассеянного освещения).
Звездопад Лириды считается самым старым звездопадом планеты. Впервые он был описан в китайской хронике "Цзо чжуань" в 687 году до нашей эры.
Ранее "Страна" информировала, что астрономы нашли звезду, которая угрожает существованию всей Солнечной системыю
Также отметим, что астрономы увидели в космосе 72 яркие вспышки, но так и не поняли, что они значат.
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