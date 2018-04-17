На острове Кеменесе у побережья Бретани (Франция) в Атлантическом океане нашли фрагмент капсулы от космической ракеты SpaceX. Находку сделали фермеры, передает Ouest-France.

На французском острове заметили часть капсулы SpaceX диаметром 2,5 метра. На детали четко видна надпись, свидетельствующая о том, что она сделана компанией Илона Маска.

После обнаружения части ракеты фермеры обратились к основателю компании по производству космической техники Илону Маску с просьбой прислать им электрический трактор.

Фото: rtl.fr

Как сообщала "Страна", появилось видео испытательного полета космоплана, который будет возить туристов.

Отметим, что Маск боится превращения искусственного интеллекта в бессмертного диктатора. Об этом он рассказал в документальном фильме Криса Пейна "Веришь ты этому компьютеру?".