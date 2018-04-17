В Ирпене Киевской области мужчина украл из магазина два мешка кошачьего корма, за что ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевские области.

"В помещение магазина вор проник путем взлома замков и повреждения входной двери. При себе мужчина имел орудие для кражи и пытался вынести товар, в том числе два мешка кошачьего корма, с целью дальнейшей реализации", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве ищут хозяев котенку, которого шесть дней вытаскивали из колодца теплотрассы. Если через три дня никто не найдется, животное вынуждены будут отдать в приют, но спасатели против такого решения, поскольку у котят в приютах очень высокая смертность.

Отметим, что в Украине резко выросло количество продуктов с ГМО.