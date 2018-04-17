В детском саду "Солнышко" в г. Бобринец на Кировоградской области, завершили противоэпидемические и профилактические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки ротавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, передает УНН.

Отмечено, что эти меры затянулись потому, что после обнаружения антигена ротавируса у восьми госпитализированных детей и контактной мамы одного из них в последние дни марта в детском саду заболел еще один ребенок, которому был установлен такой же диагноз.

По состоянию на 10 апреля всех детей, находившихся на стационарном лечении, выписали домой.

Из-за регистрации последнего случая ротавирусной инфекции было проведено повторное обследование заведения и установлено, что нарушения, выявленные при первом санитарно-эпидемиологическом обследовании, устранены только частично.

"На основании результатов санитарно-эпидемиологического обследования (расследование) и результатов лабораторных исследований сделан вывод, что причинами и условиями возникновения заболевания у воспитанников ДОУ являются:

нарушение требований утреннего приема в учреждение (не проводился осмотр детей и опрос родителей о наличии симптомов простудных заболеваний и кишечных расстройств у ребенка,

отсутствует подходящая для этого документация в групповых ячейках);

недостаточный запас дезинфицирующих средств, которые должны применяться при отделке помещений и оборудования учреждения;

к работе допускаются работники с нарушением сроков прохождения обязательного профилактического медицинского осмотра;

не проводится дезинфекция помещений учреждения, в т.ч. групповых ячеек, бактерицидными лампами.

Выявлены также ряд нарушений на пищеблоке, в ведении учетно-отчетной документации по организации питания, при приеме продуктов питания и продовольственного сырья, поступающих в учреждение, не в полном объеме контролируется их безопасность и качество", - отметили в ведомстве.

Материалы направлены в правоохранительные органы Кировоградской области. В настоящее время проводится расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Напомним, в Кировоградской госпитализировали восемь воспитанников детсада с симптомами острой кишечной инфекции. Впоследствии обнаружили кишечную инфекцию у матери одного из восьми воспитанников детского сада в Кировоградской области, которые попали в больницу.

Как сообщала "Страна", ранее 508 человек за неделю в Запорожской области атаковала острая кишечная инфекция.

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