Медики выяснили, что стало причиной ротавирусной инфекции в детском саду города Бобринец
В детском саду "Солнышко" в г. Бобринец на Кировоградской области, завершили противоэпидемические и профилактические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки ротавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, передает УНН.
Отмечено, что эти меры затянулись потому, что после обнаружения антигена ротавируса у восьми госпитализированных детей и контактной мамы одного из них в последние дни марта в детском саду заболел еще один ребенок, которому был установлен такой же диагноз.
По состоянию на 10 апреля всех детей, находившихся на стационарном лечении, выписали домой.
Из-за регистрации последнего случая ротавирусной инфекции было проведено повторное обследование заведения и установлено, что нарушения, выявленные при первом санитарно-эпидемиологическом обследовании, устранены только частично.
"На основании результатов санитарно-эпидемиологического обследования (расследование) и результатов лабораторных исследований сделан вывод, что причинами и условиями возникновения заболевания у воспитанников ДОУ являются:
- нарушение требований утреннего приема в учреждение (не проводился осмотр детей и опрос родителей о наличии симптомов простудных заболеваний и кишечных расстройств у ребенка,
- отсутствует подходящая для этого документация в групповых ячейках);
- недостаточный запас дезинфицирующих средств, которые должны применяться при отделке помещений и оборудования учреждения;
- к работе допускаются работники с нарушением сроков прохождения обязательного профилактического медицинского осмотра;
- не проводится дезинфекция помещений учреждения, в т.ч. групповых ячеек, бактерицидными лампами.
Выявлены также ряд нарушений на пищеблоке, в ведении учетно-отчетной документации по организации питания, при приеме продуктов питания и продовольственного сырья, поступающих в учреждение, не в полном объеме контролируется их безопасность и качество", - отметили в ведомстве.
Материалы направлены в правоохранительные органы Кировоградской области. В настоящее время проводится расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
Напомним, в Кировоградской госпитализировали восемь воспитанников детсада с симптомами острой кишечной инфекции. Впоследствии обнаружили кишечную инфекцию у матери одного из восьми воспитанников детского сада в Кировоградской области, которые попали в больницу.
Как сообщала "Страна", ранее 508 человек за неделю в Запорожской области атаковала острая кишечная инфекция.
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