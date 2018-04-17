Опасные предметы столичные оперативники обнаружили во время проведения санкционированного обыска в квартире киевлянина. Изъятое оружие и наркотики правоохранители направили на экспертное исследование.

Об этом сообщает полиция Киева.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска столичного главка и Печерского управления полиции совместно с работниками СБУ провели обыск в квартире 45-летнего местного жителя на ул. Бастионная.

В результате осмотра помещения мужчины столичные правоохранители обнаружили 15 предметов, похожих на огнестрельное оружие. Среди них: раритетная гладкоствольное оружие, пистолет "Вальтер" и пневматический пистолеты.

На всех пистолетах - поврежденная маркировка. Кроме того, в помещении киевлянина изъяли каннабис и три устройства для курения этого наркотика.

В рамках уголовных производств назначен ряд экспертиз.

Следственным отделом начато два уголовных производства: по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

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