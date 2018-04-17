На трассе Киев - Харьков у Яготина фура сбила перебегавшего дорогу мужчину.

Об этом сообщает dtp.kiev.

"Голову нашли в 50 метрах под отбойником. На трассе Киев-Харьков у Яготина мужчина перебегал дорогу прямо перед фурой. Водитель не сразу понял, что произошло, и протянул тело под колесами еще метров 100. Делаем выводы, товарищи пешеходы", - указано в опубликованном сообщении.

Фото:facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", на Одесской трассе Волга и Skoda столкнулись лоб в лоб, погиб человек. Волга оказалась на полосе встречного транспорта, где в этот момент ехала Skoda.

Отметим, что столкновение легкового авто и бензовоза под Киевом каким-то чудом обошлось без жертв.