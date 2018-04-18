Участниками шумной перестрелки на Люстдорфской дороге в Одессе стали члены гражданской радикальной организации "Вильни люды" (лидер - бывший оперный певец Тодор Пановский) и правление кооператива автостоянки под названием ГО "Захыст Одессы", сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Перестрелка произошла около 16.00, получили ранения два человека, еще один - получил легкое ранение. Конфликт между членами автостоянки и правлением длится уже более года.

Члены автостоянки вызвали на подмогу ГО "Вильни Люди". До этого они перекрывали дорогу на сутки, пытаясь вернуть себе стоянку. Уже более двух лет вокруг спорной автостоянки в спальном районе Одессы идут споры. Мэрия заключила договор с ГО "Захист Одессы", члены автостоянки протестуют против этого решения и считают, что это рейдерский захват.

В итоге обе стороны обращаются за поддержкой к различным радикальным общественным организациям.

Во время конфликта использовались светошумовые гранаты и взрывпакеты, а также обе стороны стреляли из травматических пистолетов.

Задержаны были 14 человек, а лидер ГО "Вильны Люди" Тодор Пановский во время того, как его садили в автозак, исполнил оперную арию.

Полиция сообщает, что задержала в общей сложности 16 участников перестрелки – 12 со стороны "активистов" и 4 – со стороны охраны стоянки, из-за контроля над которой разгорелся конфликт.

Напомним, стояночный кооператив противостоит общественной организации некоего Гайдара Казимирчика "Захист Одеси", которой мэрия с прошлого года начала передавать проблемные стоянки без документов.

Фото: dumskaya.net

По данным ГУНП, информация о стрельбе на стоянке поступила на спецлинию 102 в 17:58. Также звонивший сообщал о задымлении. На место немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство управления. На месте событий правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли.

В результате пострадал один человек, которого доставили в больницу. Противоправные действия пресечены, всех участников событий доставлено в райотдел.

Ранее мы публиковали фото и видео с места перестрелки в Одессе, которую устроила банда в балаклавах на автостоянке.