Урегулирован порядок выдачи и аннулирования разрешений на временное вещание на территориях с особым режимом (территории Донецкой и Луганской областей, а также отдельных районах Херсонской области).

Соответствующий Порядок утвержден решением Нацтелерадио от 1 марта 2018 года № 288, которое вступило в силу 17 апреля, передает Юрлига.

Разрешение на временное вещание предоставляет телерадиоорганизации право на внеконкурсной основеосуществлять временное эфирное вещание с использованием радиочастотного ресурса на указанных территориях.

Право на получение разрешения на временное вещание имеют телерадиоорганизации, которые уже осуществляют телерадиовещание в соответствии с лицензиями Нацтелерадио (эфирное, спутниковое, проводное, кабельное).

Основанием для выдачи разрешения является вывод о возможности и условиях пользования радиочастотным ресурсом для потребностей временного вещания и заявление о предоставлении разрешения установленного образца.

Такое заявление рассматривается на заседании Нацтелерадио с последующим принятием соответствующего решения.

В решении Нацтелерадио указываются условия разрешения на временное вещание (частота (канал) вещания, местонахождение и мощность передатчика, оператор телекоммуникаций, территория распространения программ, программная концепция, срок действия разрешения).

Разрешение предоставляется на безвозмездной основе со сроком действия до одного года.

Для продления разрешения телерадиоорганизации необходимо подать заявление за месяц до окончания его действия.

Разрешение не предоставляется в случае систематического нарушения телерадиоорганизацией требований действующего законодательства в сфере телевидения и радиовещания, а также нарушений условий действующих лицензий на вещание.

Нацтелерадио также может аннулировать разрешение в случае:

ходатайства телерадиоорганизации об аннулировании разрешения;

отсутствия вещания в соответствии с условиями разрешения в течение шести месяцев;

нарушения норм действующего законодательства о телевидении и радиовещании, в частности в случае наличия призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Напомним, что телеканал Russia Today с 1 апреля прекратил вещание в Вашингтоне.

Еще отметим, что в Украине вступил в силу закон о временных разрешениях на вещание в зоне АТО, которые выдает Нацсовет по ТВ.