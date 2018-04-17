Египтянин Хоссам Мохамед от руки нарисовал детализированную карту Нью-Йорка на листе бумаги размером 70 на 100 см. На то, чтобы тщательно вырисовать каждое здание в стиле Google Maps чернильной ручкой - ему потребовалось 10 месяцев.

Об этом сообщает Bored Panda.

Мохамед начал заниматься рисованием всего 2 года назад, но теперь уже сам обучает других. Сейчас его главная мечта - окончить аспирантуру в Италии, добиться известности и открыть свою собственную художественную галерею.

"Я убежден, что всякий мечтатель, который умеет усердно работать, способен добиться всего, чего только захочет", - сообщил художник.

Совершив такой титанический труд, усидчивый студент-архитектор не только набил за 10 месяцев руку и отточил искусство рисования, но и изучил все "архитектурные ходы" финансовой столицы США.

Фото: boredpanda.com

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