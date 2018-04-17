Во вторник, 17 апреля, произошло ДТП на выезде из Василькова, в сторону Киева.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" Бензовоз стоял на обочине, водитель, по словам свидетелей - заправщиков, кому-то звонил, скорее всего узнавал дорогу, а потом резко пошел на разворот. Водитель на Opel не успела среагировать и автомобиль влетел в бензовоз. К счастью, обошлось без жертв.

Хотелось бы отметить, что эта авария произошла фактически напротив смертельного ДТП, в котором мы сообщали. Волга оказалась на полосе встречного транспорта, где в этот момент ехала Skoda. От столкновения,сразу погиб один человек, еще один мужчина и женщина срочно госпитализированы.

Как сообщала "Страна", на трассе Киев-Одесса бензовоз въехал в дорожных рабочих.

Мы сообщали, что на Закарпатье джип с мужчиной и ребенком смыло в реку.