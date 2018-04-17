Народные депутаты намерены внести изменения в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему .

Соответствующий правительственный законопроект № 6624 принят сегодня за основу, передает Юрлига.

Предлагается уточнить конечный срок осуществления первоочередных мероприятий на этапе прекращения эксплуатации Чернобыльской АЭС: вместо "до 2012 года" появляется новый рубеж - "до 2020 года".

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта позволит утвердить единый документ, определяющий деятельность по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Документом расписаны этапы бюджетного финансирования этой деятельности до 2020 года. Для выполнения мероприятий этапа окончательного закрытия и консервации из Госбюджета на 2017 - 2020 годы необходимо выделить 4036,36 млн грн (без учета взносов).

Учитывая, что процесс снятия с эксплуатации и преобразования является достаточно длительным и будет происходить в течение нескольких десятилетий, предложенная Общегосударственная программа определяет основные этапы этого процесса и необходимые меры.

С 2015 года начато выполнение мероприятий этапа окончательного закрытия и консервации, который планируется завершить в 2028 году.

Данная программа содержит меры, которые необходимо выполнить до 2020 года включительно.

Разработка мероприятий по реализации последующих этапов будет осуществляться при их приближении.

Общей целью Программы является не только снятие с эксплуатации АЭС и преобразования "Укрытия" в экологически безопасную систему, но и создание условий для защиты будущих поколений от воздействия ионизирующего излучения и радиоактивных веществ.

Ранее "Страна" информировала, что ЧАЭС открыла для туристов официальные платные экскурсии.