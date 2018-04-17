Сегодня, 17 апреля, после обеда, около Глевахи, на Одесской трассе произошло ДТП: Волга влетела в автомобиль Skoda лоб в лоб. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По непонятным пока причинам, по информации свидетелей, Волга оказалась на полосе встречного транспорта, где в этот момент ехала Skoda.

"К сожалению, от столкновения, сразу погиб один человек, еще один мужчина и женщина срочно госпитализированы", - говориться в сообщении.





Фото: kyivoperativ.info/

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