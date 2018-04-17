К онлайн системе планирования мероприятий государственного надзора (контроля) подключены все 24 территориальных органа Государственной архитектурно-строительной инспекции и уже опубликованы 3728 записей о запланированных мероприятиях контроля.

Плановые проверки Госархстройинспекции на 2018 год можно посмотреть по ссылке, где перечислены не только названия предприятий, которые будут проверять, но также адреса, степень риска, планируемые даты и предмет проверки.

Проверить, включен ли конкретный субъект хозяйствования к проекту Плана осуществления комплексных мероприятий государственного надзора (контроля) на 2018 год, можно бесплатно и без регистрации на указанном выше сайте.

Ранее "Страна" сообщала, что Вятрович предлагает уничтожить памятник архитектуры.

Еще сообщалось, что в центре Киева у памятника архитектуры обвалился балкон.