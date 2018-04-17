Фонд гарантирования вкладов физлиц обновил некоторые положения порядка определения банков-агентов Фонда.

Соответствующие изменения предусмотрены решением ФГВФЛ от 26 февраля 2018 года № 586, которое вступило в силу 17 апреля.

Документом уточняются требования к банкам-агентам, в частности, требование относительно представления отчета аудитора о соответствии годовой финансовой отчетности приведено в соответствие с изменениями в нормативно-правовых актах НБУ. Последний отчет аудитора, представленный банком в НБУ, должен содержать заключение аудиторской фирмы о соответствии годовой финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности действительному финансовому состоянию банка в соответствии с МСФО.

Установлена форма письма-заявки о намерении тестового подключения банка-претендента к процессинговому центру Автоматизированной системы выплат ФГВФЛ.

Также предусмотрено, что банки должны обеспечить обмен с Фондом информацией по выплате гарантированных сумм возмещений вкладчикам.

Кроме того, уточняются критерии финансового состояния банка-агента, которым он должен соответствовать.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу пакет акций "Мотор Сич", а затем снял.

Еще напомним, что Фонд гарантирования вкладов снизил цену и снова продает ТРЦ "Республика".