Внефракционный народный депутат Надежда Савченко будет доставлена в Шевченковский районный суд Киева в среду, в 13:00, сообщает пресс-служба парламентария.

"Завтра, 18.04, в 13:00 в Шевченковский р-ный суд будет доставлена Надежда Савченко "по делу: об отборе биологических образцов". Зал судебных заседаний 406", - сообщается на странице депутата в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia/

Как сообщала "Страна", Савченко завершила прохождение полиграфа, выводы будут через 2 дня.

Мы опубликовали фото заметно похудевшей в СИЗО Надежды Савченко.

Также мы писали, чем обернется для Савченко эпопея с проверкой на детекторе лжи. В целом Савченко сильно рискует. Так как экспертиза пройдет по ее согласию, то в случае отрицательного результата по закону это можно будет использовать как доказательство вины.