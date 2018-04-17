Во вторник, 17 апреля сотрудники военной прокуратуры Центрального региона Украины разоблачили и задержали солдата-контрактника отдельной танковой бригады оперативного командования "Север", который торговал гранатометами и боеприпасами к ним.

"Военнослужащий службы по контракту еще 04.04.2018 с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, реализовал гражданскому лицу за 3 200 гривен арсенал боеприпасов, а именно: 2 гранаты РГД-5, 3 гранаты Ф-1, и 138 зарядов калибра 7,62 мм. Продолжая преступную деятельность, 17.04.2018 военный преступник реализовал два гранатомета: РПГ-18 и РПГ-26, за которые получил "плату" в сумме 18 600 гривен, однако сразу же был задержан", - сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Задержание проводилось следователями Черниговского районного отделения полиции совместо с сотрудниками облуправления во время проведения негласных следственных действий в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) при процессуальном руководстве военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

"По предварительной информации, учитывая прохождение подозреваемым службы в составе подразделений военной части в зоне АТО, боеприпасы были доставлены последним именно из территории проведения операции. Оружие, боеприпасы и денежные средства изъяты", - написал А.Лысенко.

В настоящее время решается вопрос сообщения задержанному о подозрении по ч.1 ст.263 УК, и о дополнительной квалификации его действий по ч.3 ст.410 УК (похищение военнослужащим оружия, боеприпасов, военной и специальной техники) и избрания ему меры пресечения в виде взятия под стражу и ареста имущества.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

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