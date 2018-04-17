Для субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по приему и доставке отечественной периодики по подписке, установлены новые тарифы.

Тарифы утверждены приказом Мининфраструктуры от 27 марта 2018 года № 140.

Стоимость операций, связанных с доставкой периодических печатных изданий подписчикам, рассчитывается в зависимости от объема издания (полос) и минимального срока, на который осуществляется подписка. Также тарифы на прием подписки установлены с учетом срока, на который осуществляется подписка.

Так, прием подписки для общегосударственных и местных изданий (за 1 абонемент) до 31 декабря 2018 будет стоить (без НДС):

на один месяц 245 коп;

два - три месяца 565 коп;

четыре - шесть месяцев - 687 коп;

семь - двенадцать месяцев - 1055 коп;

Доставка периодических изданий (одного экземпляра) газеты формата А3, 4 полосы обойдется в (без НДС):

54,69 коп (региональные и общегосударственные издания);

43,20 коп (областные издания);

39,17 коп (городские и районные издания).

А для журнала за каждые 50 г веса (без НДС):

218,76 коп (региональные и общегосударственные издания);

172,80 коп (областные издания);

156,68 коп (городские и районные издания).

Согласно этим тарифам формируется стоимость услуг по приему и доставке отечественных периодических печатных изданий по подписке.

В случае предоставления издателем (редакцией) справки о планируемой и фактической себестоимости изготовления 1 экземпляра подписного издания расчет стоимости услуг осуществляется согласно ст. 9 Закона "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов".

Тариф на оформление подписки и доставку подписчикам государственных печатных средств массовой информации должен составлять не более 40% себестоимости изготовления 1 экземпляра подписного издания.

В случае пересылки подписанных изданий по адресной системе почтовыми отправлениями применяются предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи.

Как сообщалось, с июля подписка на газеты подорожает на 25%.