Верховная Рада намерена разрешить выдачу удостоверений категории 1 пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и относящимся к категории 4.

За соответствующий законопроект (№6656) "О внесении изменений в закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" (относительно социальной защиты участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС)" в первом чтении во вторник проголосовали 255 народных депутатов.

Законопроект предлагает установить, что лицам, которые постоянно проживали, работали или учились на территории, относящейся до 1 января 2015 года к зоне усиленного радиологического контроля, при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали или постоянно учились в этой зоне не менее четырёх лет и отнесены к категории 4 и в отношении которых установлена причинно-следственная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, выдаётся удостоверение лица, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, категории 1.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, изменения "обеспечат надлежащий социальный статус данной категории граждан" и не допустят социального напряжения, увеличения судебных дел к органам государственной власти.

В пояснительной записке также отмечается, что до 28 декабря 2014 года на лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы и имеющих удостоверения категории 4, распространялись льготы и компенсационные выплаты.

Такая инициатива обусловлена многочисленными обращениями в суды о выдаче удостоверений пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы категории 1 граждан, проживающих на территории зоны усиленного радиологического контроля и имевших статус пострадавших категории 4.

После вступления в силу Закона № 76-VIII данная категория уже не имеет статуса пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, что привело к невозможности выдачи им удостоверений категории 1.

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