В посольстве Украины в США опровергают появившуюся во вторник информацию о якобы задержании представителей украинской космической отрасли в Колорадо.

"Посольство Украины в США опровергает информацию о якобы задержании представителей украинской космической сферы, участвующих в симпозиуме в г.Колорадо-Спрингс, США, и якобы выезде посла Украины в США в Колорадо для выяснения обстоятельств. Это откровенный фейк и ложь", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

В дипмиссии указали, что украинская делегация работает по запланированной программе и продолжает участвовать в мероприятии, а посол Украины в США Валерий Чалый продолжает работу в Вашингтоне как член украинской делегации на собрании МВФ и Всемирного банка.

"Посольство не исключает, что это спланированная информационная атака, которая может быть продолжена путем вбрасывания других фейковых новостей. Призываем украинские и международные СМИ быть внимательными и не поддаваться на провокации", - подчеркивается в сообщении.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

В свою очередь, пресс-служба Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) также опровергла информацию СМИ. "Относительно распространения неправдивой информации … о задержании в США главы ГКАУ Дегтяренко П.Г. и генерального директора ГП "КБ "Южное" им. М.К.Янгеля" Дегтярева А.В. Информация о задержании руководителей является недостоверной", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ГКАУ подчеркнули, что в настоящее время украинская делегация находится с официальным визитом в США и принимает участие в 34-м Космическом симпозиуме, а 18 апреля возвращается в Украину.

Ранее ряд СМИ сообщили, что во вторник во время посещения симпозиума в Колорадо, США, американские спецслужбы задержали руководителей Государственного космического агентства Украины и Конструкторского бюро "Южное" якобы по подозрению в их причастности к незаконной продаже в Северную Корею проектной документации для ракетной программы. СМИ также сообщали, что для уточнения обстоятельств задержания в Колорадо вылетел посол Украины в США Чалый.

Как сообщала "Страна", Украина может построить собственную базу на Луне к 2062 году, заявили в КБ "Южное".

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Мы писали, что суд в России взыскал с КБ "Южное" более 1 млрд рублей за отказ обслуживать "Сатану".