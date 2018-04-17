В России прекратили крупносерийный выпуск реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и "Смерч". Их заменилии РСЗО нового поколения.

Об этом сообщил гендиректор концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Владимир Лепин, передает Интерфакс.

"Постепенно будет заменен не только "Град", но и более мощная РСЗО "Смерч". Уже сегодня крупносерийный выпуск "Градов" и "Смерчей" прекращен. Осваивается производство двух новых систем - "Торнадо-Г" и "Торнадо-С". Одна имеет "градовский" калибр 122 мм, другая - 300 мм, как у системы "Смерч", - сообщил он журналистам.

По словам Лепина, "Торнадо" - РСЗО нового поколения.

"Они оснащены современными баллистическими вычислителями, работающими в связке с Глобальной навигационной системой - ГЛОНАСС. Точность и дальность их стрельбы существенно выше, чем у предшественников", - сообщил В.Лепин.

"У "Торнадо-Г" мы добились значительного роста огневого могущества. Решение внешне простое, но было много нюансов. Ракеты классического "Града" поражают площадь по наклонной траектории. Система "Град" оказалась настолько хорошей, что и сегодня соответствовала бы требованиям времени. В боекомплекте "Торнадо-Г" появились новые боеприпасы - когда они оказываются над целью, отделяется боевая часть, раскрывается парашют и весь залп опускается вертикально. При этом взрыв может произойти как от удара, так и на определенной высоте", - заявил он.

По словам В.Лепина, ракеты "Торнадо-С" могут корректироваться в полете, что значительно повысило точность поражения цели на дальности более чем 100 км. "Причем, корректируются они не человеком-оператором, а системой управления, находящейся непосредственно в ракете", - сказал он.

По словам главы "Техмаша", модернизацию прошла еще одна РСЗО - "Ураган".

"Особенность "Урагана-1М" - пакетное снаряжение. На установке стоит два пакета. Один может быть 220 мм, другой 300 мм. Либо два по 220 мм. Направляющие трубы из углепластика. Они снаряжены реактивными снарядами на заводе или специальном артиллерийском арсенале. В "Урагане-1М" после залпа пусковой блок просто сбрасывается, что позволяет машинам быстро покинуть огневые позиции. Затем на безопасном расстоянии устанавливаются полностью снаряженные пакеты с новыми ракетами", - сказал В.Лепин.

Российские военные будут активно покупать новейшие РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", сообщил в феврале замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Безусловно, загрузим предприятие до 2027 года нужной для нас продукцией. Как вы знаете, ракетные системы залпового огня - это наиболее грозное оружие. Тем более, что "Сплав" (основной разработчик РСЗО) закончил работу по новым образцам - это "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", которые прошли испытания и подтвердили все заданные характеристики. Нас все это устраивает, планы у нас большие", - сказал Ю.Борисов в ходе посещения предприятия "Мотовилихинские заводы".

РСЗО "Торнадо-Г" поступают в войска на смену систем "Град".

Перевооружение реактивных артиллерийских бригад с систем "Смерч" на РСЗО "Торнадо-С" завершится до 2020 года, сообщил в мае 2017 года начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Как сообщала "Страна", в Белоруссии протестировали новую систему залпового огня с романтичным названием. Артиллерийская установка "Полонез" предназначена для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы.

Отметим, что Россия вышла в мировые лидеры по количеству танков.