Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник осуществили 21 обстрел позиций Вооруженных сил Украины, один украинский военный погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток российско-оккупационные войска осуществили 21 обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Агрессор продолжает применять запрещенное Минскими соглашениями оружие. (…) К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб. Еще двое наших воинов получили ранения", - говорится в сводке штаба на странице в Facebook.

Раненые военнослужащие доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.

По информации пресс-центра, на Луганском направлении боевики обстреляли из 152 мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия украинские укрепления вблизи Зайцево.

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия противники обстрелял украинские позиции в районе Гнутово. Минометы калибра 82 мм и гранатометы боевики применили по защитникам Новотроицкого, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - по защитникам Авдеевки и шахты "Бутовка", а вооружение БМП - под Павлополем.

Под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали позиции ВСУ вблизи Водяного, а из стрелкового оружия - в районе Опытного и Широкино.

Фото: facebook.com/ato.news/

Как сообщала "Страна", работники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, ранено 5 человек.

Ранее возле Донецкой фильтровальной станции подорвался сапер ГосЧС.

Также боевики передали тело бойца ВСУ, который пропал неделю назад.