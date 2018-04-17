Народные депутаты собираются разделить радиоактивные отходы на 4 класса: очень низкоактивные; низкоактивные; среднеактивные; высокоактивные. Отходы будут относить к конкретному классу согласно нормам и правилам по ядерной и радиационной безопасности.

Разделение РАО на классы в соответствии с критериями приемлемости их захоронения в четырех типах хранилищ: в поверхностных, приповерхностных, на промежуточных глубинах, в геологическом хранилище в 10 раз удешевит захоронение всех РАО в Украине.

Соответствующие изменения предусмотрены правительственным законопроектом № 6089 относительно усовершенствования законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами, который сегодня был принят за основу.

Проект предполагает расширение системы классификации радиоактивных отходов для их захоронения. Действующий Закон "Об обращении с радиоактивными отходами" разделяет радиоактивные отходы на два типа: короткоживущие и долгоживущие.

Захоронение короткоживущих РАО должно происходить в приповерхностных или поверхностных хранилищах.

Долгоживущие РАО должны быть захоронены в стабильных геологических формациях.

В пояснительной записке указано, что из 3,4 млн. м куб. РАО (оставшихся вследствие Чернобыльской катастрофы) 98 % являются долгоживущими. Захоронение отходов в двух типах хранилищ, согласно действующей украинской классификации обойдется бюджету в около 750 млрд. грн.

Как сообщала "Страна", ранее в Чернобыле задержали сталкеров, которые залезли на радиоактивный могильник.

Мы писали, что на Запорожской АЭС запустили комплекс по переработке радиоактивных отходов.

Также под Киевом задержали грузовик с радиоактивным металлом из зоны ЧАЭС.