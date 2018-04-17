Полиция задержала группу мужчин в бронежилетах и балаклавах, которые сегодня устроили перестрелку на парковке в Киевском районе Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Мужчины вели стрельбу из оружия, предположительно, травматического действия, а также использовали шумовые гранаты.

В результате инцидента пострадали два человека, они доставлены в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Одессы Аллы Марченко, прибывшие на место вызова полицейские задержали минимум 10 человек.

Фото: od.npu.gov.ua

По имеющейся информации, конфликт произошел в связи с попыткой одной из общественных организаций захватить парковку, которую используют жители окрестных жилых домов.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что спортивного вида парни устроили в Одессе перестрелку на Дерибасовской.

Также полиция Одессы назвала имя полицейского, который погиб от пули "Новосельского стрелка".