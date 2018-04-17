Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел образцовое административное дело по иску пенсионера к прокуратуре Черниговской области о признании неправомерными действий об отказе в выдаче справки о заработной плате и обязательстве выдать такую справку. Об этом пишет Юрлига.

Истец требовал обязать прокуратуру выдать справку о зарплате в соответствии с постановлением Кабмина от 30 августа 2017 года № 657по состоянию на 1 сентября 2017 года. Такие требования обоснованы тем, что ответчик, заявив об отсутствии у прокуроров права на перерасчет пенсии в соответствии с Законом "О прокуратуре" в связи с принятием Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", действовал не в пределах полномочий, определенных Конституцией и законами.

По мнению истца, неправомерные действия ответчика нарушили его право на обращение в пенсионный орган для получения пенсии в большем размере.

Дело № Пз/9901/16/18 было рассмотрено 16 апреля. Верховный Суд отказал в признании неправомерными действий прокуратуры Черниговской области об отказе в выдаче справки о заработной плате и обязательстве выдать такую справку.

Полный текст решения с мотивировочной частью будет изготовлен в течение пяти дней. Истец имеет право обжаловать решение Кассационного административного суда в Большую Палату в течение 30 дней со дня изготовления полного текста решения.

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