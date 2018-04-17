Народный депутат Украины Надежда Савченко завершила прохождение проверки на полиграфе (так называемый "детектор лжи") и через два дня эксперты должны определиться с предварительными выводами и с тем, необходимо ли им еще продолжать экспертизу, сообщил ее адвокат Олег Соловей, передает "Интерфакс-Украина"

"В настоящее время процедура прохождения Надеждой Савченко полиграфа окончена. Эксперты пока не дали окончательного заключения по этому вопросу, и окончательно экспертизу, если можно так сказать, не закрыли. В течение двух дней эксперты пообещали сообщить нам их заключение", - сказал Соловей.

Тем временем в сети появилось фото внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которая находится под стражей и голодает уже четвертую неделю.

Фотографию опубликовало издание "Украинская правда". На снимке заметно, что Савченко похудела.

Фото: pravda.com.ua

Савченко объявила голодовку 23 марта. Соответствующее заявление депутат сделала во время своего выступления в суде. После этого сестра и мать Савченко говорили, что она за 20 дней голодания похудела на 15 килограмм.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захват государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Ранее "Страна" сообщала, что несмотря на проверку детектором лжи, Надежда Савченко продолжила голодовку.

Также вода, чай и синие Прилуки. Сестра Савченко рассказала, как голодает Надежда