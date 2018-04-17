Китайский футбольный клуб "Тянцзинь Цюаньцзянь" предложил полузащитнику "Барселоны" Андресу Иньесте продвигать винный бренд футболиста в Китае в качестве одного из пунктов контракта.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

Ранее появилась информация, что Иньеста летом намерен покинуть Барселону. Некоторые СМИ сообщили, что испанец якобы подписал трехлетний контракт с "Тянцзинь Цюаньцзянь".

C помощью китайского клуба игрок сможет рекламировать свою марку вина Bodega Iniesta.

В начале октября 2017 года 37-летний полузащитник подписал пожизненный контракт с "Барселоной", однако Иньеста может расторгнуть соглашения, проинформировав клуб до конца апреля.

Винодельня Bodega Iniesta была основана в 2010 году и работает в родном городе игрока Fuentealbilla. Она предлагает широкий ассортимент товаров через свой веб-сайт, который доступен на английском и китайском языках.

По данным источников журналистов, в 2019 году планируется экспорт около двух миллионов бутылок "вина Иньесты" в Китай.

Как сообщала "Страна", китайский клуб готов сделать предложение Криштиану Роналду. За "Тянцзинь Цюаньцзянь" уже выступают Алешандре Пато, Аксель Витсель и Антони Модест.

Отметим, что жена китайского футболиста потребовала выгнать игрока из сборной за адюльтер.