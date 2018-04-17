Верховный Суд Украины в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу физического лица-предпринимателя об отмене решения суда первой инстанции и определения апелляционного суда по делу № 807/2097/16 относительно взыскания налогового долга.

По обстоятельствам дела предпринимателю была начислена пеня за несвоевременную уплату арендной платы за земельные участки государственной коммунальной собственности за 2008, 2009 годысогласно деклараций, которые были представлены в 2009 году.

Налоговый орган обратился в суд о взыскании этого налогового долга в 2016 году. Иск аргументирован тем, что на 24 ноября 2016 года за ответчиком числится налоговый долг по уплате пени в сумме 11 150 грн по земельному налогу.

Суд первой инстанции и апелляционный суд удовлетворили исковые требования и взыскали с ответчика налоговый долг. Суды мотивировали свои решения тем, что истец правомерно начислил пеню на сумму налогового долга налогоплательщика в соответствии с положениями ст. 129 НК.

ВС, рассмотрев кассационную жалобу предпринимателя на эти решения, удовлетворил ее в полном объеме.

Коллегия судей Кассационного административного суда отметила, что срок обращения истца с иском о взыскании суммы долга в соответствии со ст. 102 КАС истек в 2012 году, а потому контролирующий орган не имел права в 2016 году обращаться в суд с требованиями о взыскании пени, начисленной на сумму налогового долга, погашенную по истечении 1095 дневного срока со дня его возникновения.

Верховный Суд пришел к выводу, что в случае истечения 1095 дневного срока со дня возникновения налогового долга, такой долг признается безнадежным и подлежит списанию, в том числе пеня и штрафные санкции, следовательно с тех пор у налогового органа отсутствует право принимать любые меры о взыскании такой суммы долга.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины с августа может обращаться в Европейский суд по правам человека за консультациями.

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